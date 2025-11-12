侍ジャパンの森下翔太外野手（２５＝阪神）が?日の丸戦士?として猛アピールを続けている。井端監督からも「将来の侍の主軸候補」とお墨付きを受ける若武者は１０日に行われた練習試合・広島戦（宮崎）で、豪快な２ランを記録。来春の第６回ＷＢＣでも強力打線の一角として注目が集まる中、そんな虎の主砲について侍の同僚にして阪神の先輩・坂本誠志郎捕手（３２）は、あの希代の名馬に例えて太鼓判を押した。セ界屈指の強打者