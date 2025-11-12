栃木県佐野市で開かれたクリケットの「エンバシー・カップ」＝10月野球に似たクリケットは、世界の競技人口が約3億人といわれる人気スポーツだ。日本ではなじみが薄いが、栃木県佐野市には国際規格に準じた専用競技場がある。2028年ロサンゼルス五輪の正式競技に採用された追い風にも乗り、関係者が競技の普及と地域活性化を成し遂げようと取り組んでいる。10月下旬、小雨の中、佐野市国際クリケット場に、くぐもった打球音が