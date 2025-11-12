ＷＷＥで?明日の女帝?アスカと?海賊王女?カイリ・セインのカブキ・ウォリアーズが、３度目のＷＷＥ女子タッグ王座奪取に成功した。ともに長期欠場から復帰し、７月からコンビを再結成。イヨ・スカイ＆リア・リプリーとの抗争を経て、タッグ王座に標的を絞ってきた。前回スマックダウンでは、医務室で治療を受けていた王者のシャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリスに、白衣姿のアスカが毒霧を噴射。王者に?先制攻撃?を加えて