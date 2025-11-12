女子プロレス「マリーゴールド」からみちのくプロレスに移籍したＭＩＲＡＩ（２５）が、新たな道を切り開く。１０月にマリーゴールドを退団したＭＩＲＡＩは、今月２日付でみちプロに入団。移籍に至った思いを激白した。２日のみちプロ岩手大会に、岩谷麻優の対戦相手Ｘとして電撃登場。試合後に岩谷の呼びかけもあり、入団を決断した。「新崎人生さんが社長になってから、みちプロが女子を募集しているっていうのは頭の片隅に