ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬?³Ê²¼?¥¬¡¼¥Ê¤Ø¤Î·Ù²üÅÙ¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¢Ë­ÅÄ¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¡£Îý½¬¸å¤Ëµ×ÊÝ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°£·£³°Ì¡ÊÆüËÜ¤Ï£±£¹°Ì¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¸ß³Ñ°Ê¾å¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤­¤ì¤ÐÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³Æñ¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤