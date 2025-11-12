侍ジャパンの一員として宮崎強化合宿（サンマリン）に参加中の北山亘基投手（日本ハム）が１１日に、高橋宏斗投手（中日）、松本裕樹投手（ソフトバンク）らとともにブルペン入り。来春のＷＢＣでも導入されるピッチクロックについて「投げ急ぎ過ぎて（規定の）１５秒を使いきれていなかったところもあった。投げ急いで自分本来のボールが投げられないことが一番ダメなので」と語った。前夜の１０日には、侍メンバーとして招集