黒沢明監督の映画などで主演し、主宰の「無名塾」で後進の役者を育成してきた俳優の仲代達矢（本名・元久）さんが８日午前０時２５分に肺炎のため都内の病院で亡くなったことが１１日、明らかになった。９２歳だった。仲代さんは野球好きで大の巨人ファンだったが、後進の役者に指導する際はより分かりやすいよう元マリナーズのイチロー氏（５２）、ドジャースの大谷翔平投手（３１）を引き合いにしていた。仲代さんは５〜６月