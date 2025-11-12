【モデルプレス＝2025/11/12】フジテレビでは、2026年1月期の木曜劇場でドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（1月スタート／毎週木曜22時〜22時54分）を放送決定。俳優の玉木宏が同局で9年ぶりに主演を務める。【写真】玉木宏＆木南晴夏、結婚前の共演作◆玉木宏、9年ぶりフジ連ドラ主演に決定本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事