µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤¬¼«¥Á¡¼¥à¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢Íèµ¨¤«¤éÌî¼ê°ì¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¿·¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥¹¥¿¡¼À­¤ò¶á¤¯¤Ç³Ø¤ó¤À¡£¤½¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¯¾Þ¡£Áª¹Í´ð½à¤äÁª¹Í°Ñ°÷¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢