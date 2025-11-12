８日に肺炎のため死去した俳優・仲代達矢さん（享年９２）は７０年以上にわたる役者人生を重ねながらも、揺るぎない「普通の感覚」を持ち続ける常識人として知られた。＊＊＊＊「いまそんなものを渡すんじゃない！」。仲代さんがスタッフを一喝する声が響いた。晩年の十数年間、毎年のようにインタビューする機会に恵まれた。強烈な思い出が３つあるが、この怒声を発した光景を真っ先に思い出す。２０１５年。文化勲