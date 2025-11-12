２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の命日を迎え、娘で占い師の細木かおりさんが思いをつづった。「１１月８日は母の命日」と書き出し、「母が他界してから４年…月日が経つのは早いですね」と振り返る。「月日が流れ、当初の辛く悲しい日々からは解放されました。家族も増え、絆を深めながら前向きに頑張っています」と現在の心境を伝えた。「母から受け継いだものはたくさ