中日・柳が、今季取得した国内FA権を行使せず残留することを表明。「毎日悩んで考えが変わったりしたけど、行使せず、来年もドラゴンズで頑張ります」と話した。球団とは複数回話し合い、宣言残留を認められた上で複数年契約を提示されるなど慰留された。「“チームに必要だ”と言ってくださり凄くうれしかった」。誠意と熱意を感じ、申請期間最終日に残留を伝えた。今季は右肩痛の影響もあり14試合で3勝5敗、防御率3.29と不完