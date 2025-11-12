広島・ドラフト4位指名を受けた北海学園大・工藤が、札幌市内で契約金4000万円、年俸800万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。最速159キロ右腕は「長く活躍するのが目標だし、人生の目標として自分が投げているところを見て野球を始める、そんなきっかけをつくれる選手になりたい」と気持ちを新たにした。1年目の目標は「数字的な部分よりは一年間1軍でしっかり投げ続けたい」と足元を見つめて準備を進め、開幕1軍を目指す。