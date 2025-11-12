新任の中日・高山投手コーチがナゴヤ球場での秋季キャンプに合流し、初指導した。グラウンドや屋内練習場のブルペン視察など精力的に動き、投手陣と言葉を交わした。ソフトバンクやオリックスでコーチを務め、中日では16年から2年間2軍コーチを務めていた。「（指導は）コミュニケーションが大事。彼らの長所を伸ばしてあげたい」と現有戦力の底上げに注力する。