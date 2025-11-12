広島・渡辺が新井監督から現状の“継続”を求められた。「スイング軌道など、この1年で教えてもらってきたことがフェニックス・リーグで成果が出たりした。（監督からは）“変えないで継続してやれ”と言われた」。打撃練習中に新井監督と現在取り組んでいる軸回転のスイング軌道について意見交換。前日の侍ジャパンとの練習試合では5打数1安打1打点ながら、秋季キャンプ中の紅白戦は14打数5安打（・357）と好成績が出ている。