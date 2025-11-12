¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡× 11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ ©ABC¥Æ¥ì¥Ó º£Ìë¤Ï¡¢¡Ö£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×½àÍ¥¾¡¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È¡¢¡ÖTHE SECOND～Ì¡ºÍ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025～