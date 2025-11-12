中日・川越が名古屋市内で契約交渉し、100万円減の年俸1400万円で更改した（金額は推定）。5月27日のヤクルト戦（神宮）でポール際に放った飛球がファウル判定の幻弾となる不運もあり今季28試合で打率.189、本塁打なし。来季年俸の評価に、この幻弾も査定に含まれたと明かし、「本当にありがたい。来季はまず1本。正真正銘の一発をフェアゾーンに打ちたい」と恩返し弾を誓った。