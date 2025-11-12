広島・新井貴浩監督（48）が11日、宮崎・日南での秋季キャンプで、昨年のドラフト1位・佐々木泰内野手（22）にアドバイスを送った。前日に佐々木が侍ジャパンの一員として参加した広島との練習試合を振り返り、「駆け引き」の重要性を説明。指揮官から助言をもらった佐々木は「頭で整理できる余裕をつくっていけたら」とレベルアップを期した。新井監督が動いた。ここまで直接指導を控えてきた佐々木に、今キャンプ11日目に