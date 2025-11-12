広島・久保が後輩たちを激励した。修学旅行で宮崎を訪れていた母校・石見智翠館（島根）の野球部員数十人が練習を見学。午前のメニューが終わると、後輩のもとに足を運び、「高校時代は試合には出ていたけど、別に目立った選手でもなかった。でも、こうしてプロになれた。野球ができるうちは野球を続けてほしい」と熱いメッセージを伝えた。自身は外野の定位置奪取が来季の目標。後輩に負けじと飛躍を期す。