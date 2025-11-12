有働由美子がMCを務める『有働Times（タイムズ）』。11月16日（日）の90分スペシャルでは、有働キャスターによる深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」の第8弾が放送される。「レジェンド＆スター」は、それぞれの世界で功績を残した人物や、時代の最前線で活躍中のスターに有働キャスターがじっくりインタビューする特別企画。黒柳徹子、王貞治、松井秀喜、川淵三郎、水谷豊、萩本欽一、吉永小百合に続く第8弾ゲストは、