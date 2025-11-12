ブラック職場の現実に直面し、ついに「辞めたい」と思ってしまい…【漫画】本編を読むライブドアブログやInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。今回は、発売されたばかりの電子書籍「無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい」について、作者に話を聞いた。■傍若無人な店長と好条件の裏側「俺は正しい行動をした」客への暴言を正当化する店長さらに「俺の店だ、俺がルール