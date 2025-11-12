2025年11月11日、日本代表が14日のガーナ戦に向けて全体練習を行なったあと、囲み取材に応じた小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）は「このタイミングで呼んでもらえて嬉しい」とコメント。代表選出を初めて聞いた際は「泣いて喜んだ」という守護神に「森保一監督とどんな話を？」と尋ねると、「今日着いたのでまだ話せていないです」との答が返ってきた。その流れで小久保は「（鎌田）大地くんがすごく優しい方で驚き