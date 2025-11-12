2026年の北中米ワールドカップで着用する日本代表の新ユニホームが話題を集めている。「HORIZON（水平線）」をコンセプトにしたニューキットは、胸の中央部に、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるグラフィックが施されているのが特徴だ。英国の有名なサッカー専門誌『FourFourTwo』は、この新しいシャツを「中田英寿を想起させる。2000年代初頭を彷彿とさせるレトロな雰囲気だ」と紹介している。「シルク調のデザイン