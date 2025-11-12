DeNA8年目を終えた神里和毅外野手（31）は、取得中の国内FA権を行使せず残留する方向となった。この日、自身は2軍練習施設「DOCK」で取材対応し「一番はベイスターズでやりたいというのがある。そこを踏まえながら、しっかり考えたい。（球団への）感謝の気持ちもあるし、監督も代わりチャンスもあると思う。もう一度レギュラーを獲りたい」と明かした。今季は主に守備固めでの出場となったが、62試合で26打数8安打、2打点、