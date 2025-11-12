宮崎で強化合宿中の侍ジャパンは、練習前のミーティングで、井端監督が10日の広島戦後に審判員に行った確認事項をナインに報告した。本番を想定し米国から招いた審判員に「真面目だね。タイムも取らない」と言われたことを明かし、ピッチクロックでは1打席の間に1度だけ打席を外せることも全員で再確認。タイマーが開始されるタイミングなども擦り合わせた。岸田（巨人）は「韓国戦で（相手を）見ながら学ぼうという話もあっ