¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÍ­Æ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬³Æ³¦¤Ç¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç¡¢13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÌÚÂ¼¤Ë¡¢Í­Æ¯¤¬²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÂÐÃÌ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï93Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸