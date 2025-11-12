盛岡競馬の2歳重賞「第52回南部駒賞」（ワールドプレミア賞）は11日、12Rで行われた。ホッカイドウ競馬所属の7番人気ティーズアライト（牡＝小野望、父スマートファルコン）が逃げ切り、重賞初制覇を決めた。鞍上の高松亮（39）は「大外だったのでテンからちょっと気合を入れて、逃げる形になったらそれでもいいという指示。スタートは凄く速くて、ちょっと物見をして内に入れるのに少し手間取ってしまったけど、そこからはし