自民党のクマ被害緊急対策プロジェクトチームが取りまとめた緊急提言案が１１日、判明した。近く政府に提出する。提言案では、自治体による箱わなや電気柵などの購入費、捕獲したクマの処理費、自治体が職員として雇う「ガバメントハンター」の人件費などで国による財政支援の必要性を指摘。政府が今月中旬にまとめる対策パッケージに盛り込むよう求めている。