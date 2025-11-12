政府は、租税特別措置（租特）や補助金などの政策効果を点検する「政府効率化局」（仮称）を創設する方向で調整に入った。効果が低い無駄な補助金などの廃止につなげる狙いがある。同局の設置は自民党と日本維新の会の連立政権合意書に盛り込まれ、１１日に維新の藤田文武共同代表が高市首相に提出した総合経済対策に関する提言でも、設置を求めていた。自民党の小林政調会長も１１日、物価高対策などを盛り込んだ提言を首相