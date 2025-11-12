政府が策定する総合経済対策に向け、国民民主党がまとめた提言案の全容が１１日、判明した。所得税の非課税枠「年収の壁」の１７８万円への引き上げや自動車関連の税負担軽減などが柱だ。１２日にも高市首相に提出する。対策案は、「手取りを増やし、自分の国は自分で守る」と題し、再生可能エネルギー普及のために電気料金に上乗せしている賦課金の徴収停止による電気代などの値下げのほか、年少扶養控除の復活など現役世代へ