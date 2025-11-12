11月12日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道389・・・荒尾市大島（携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市松橋町松橋（歩行者妨害・シートベルト）国道219・・・球磨郡多良木町多良木（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道57・・・阿蘇市竹原（歩行者妨害）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の