赤色灯引っ越し手配や社宅管理を手がける企業「リベロ」（東京都港区）から顧客データを不正に持ち出したなどとして、警視庁生活経済課は12日までに、不正競争防止法違反（営業秘密領得、開示）の疑いで横浜市鶴見区、古吉祐太容疑者（37）ら同社元社員の男3人を逮捕した。うち1人が起業した会社で営業に利用していたとみている。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、3人は現在、同様の事業を行う「ビズリンク