要救助者役（中央）に浮輪を運ぶドローン＝１０月２９日、湘南ベルマーレひらつかビーチパーク海水浴場海で溺れた要救助者にドローンで浮輪を投下する実証実験が平塚市の海岸で行われた。有志で構成する実行委員会がより迅速な人命救助を実現するために企画し、要救助者までの距離が遠いほどドローンがライフセーバーよりも早く到着できることを確認した。運用には法律上の課題があるが、実行委は官民で連携して実現を目指したい