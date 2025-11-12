日本を代表する俳優で、映画「切腹」や黒澤明監督「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で役者の後進育成にも力を注いだ文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・元久＝もとひさ）さんが８日午前０時２５分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。９２歳だった。昭和、平成、令和と３つの時代で第一線に立ち続けた。葬儀は関係者で営む。お別れの会などは予定していない。７３年にわたる役者人生の幕が下りた。