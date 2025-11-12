巨人の丸佳浩外野手（３６）が１１日、６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の偉大な功績をたたえ、来季から創設される「長嶋茂雄賞」の受賞に意欲を見せた。長嶋さんと同じ千葉県出身。広島からのＦＡ移籍時や自身の不調時に大きな影響を受けたミスターへの恩返しの活躍を誓った。秋季キャンプ中の阿部慎之助監督（４６）は同賞の第１号が自チームから出ることを願ったが、早速ベテランが名乗りを上げた。