巨人が、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を発表した日本ハム・松本剛外野手（３２）の獲得レース参戦に向けた本格調査を進めることが１１日、分かった。リーグ連覇を逃した今季は外野手を固定できず、２２年のパ・リーグ首位打者で堅守の松本は以前から注視してきたが、ＦＡ宣言の意思表示を受け、さらに注目度を高める。この日でＦＡ権行使の申請期間が終了。１２日にＦＡ宣言選手が公示され、１３日から他球団との交渉