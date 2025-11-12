俳優の玉木宏（４５）が来年１月期のフジテレビ系連続ドラマ「木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』」（後１０時）に主演することが１１日、分かった。同局の連ドラ主演は「キャリア〜掟破りの警察署長〜」（２０１６年）以来１０年ぶりになる。「スマホを落としただけなのに」「遺留捜査」の大石哲也氏によるオリジナル脚本。かつては捜査１課の敏腕刑事だった天音（玉木）がすご腕の保険調査員として、張り込