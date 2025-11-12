オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が１１日、「昇天投法」を披露した。第５０回社会人野球日本選手権の準決勝・ＮＴＴ東日本―ヤマハ戦（京セラＤ）で「レジェンド始球式」に登板。同じ９１年生まれで今季限りで現役を退いた巨人・近藤のグラブを左手にはめ、ユニホーム姿での全力投球は見事、真ん中高めのストライクとなった。「１２０点。やっぱり練習は裏切らない」と右拳を突き上げた。徳島商時代は投手として１４０キ