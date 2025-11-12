オリックス・森友哉捕手（３０）が１１日、レギュラー奪回への決意を明かした。６日からの秋季キャンプに志願参加し、若手とともに野球漬けの毎日。今季は右太もも裏の負傷などで５０試合の出場に終わったことを受け止め、自身の言葉で立ち位置をはっきりさせた。「正捕手、レギュラーという意識は全くない。奪いにいくと言う方が正しい。挑みます」。捕手での先発出場も１６試合。二枚看板を形成し、侍ジャパンの一員として戦