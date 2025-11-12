広島・新井貴浩監督（４８）が日南秋季キャンプで“兄弟塾”を開講した。２軍から１軍に配置転換となった良太打撃コーチ（４２）と並んで来季２年目を迎える渡辺悠斗内野手（２３）を指導。主に指揮官が言葉をかけながら、実弟・良太コーチも時折、身ぶり手ぶりを交えてアドバイスを送った。１０日の練習試合・侍ジャパン戦で４番起用して１安打１打点と結果を残したルーキー。「何とか食らい付いてやるという強さを感じる選手