中日の柳裕也投手（３１）が１１日、ナゴヤ球場で取材に応じ、今季取得した国内ＦＡ権を公使せず、残留することを表明した。複数年契約を結び「悩んで、考えが変わったりもしましたが、このチームが大好き。ドラゴンズに対して投げることは想像しにくかった」と決断理由を語った。来季はプロ１０年目を迎える。今季は右肩の違和感で約３か月間離脱し、１４登板で３勝５敗、防御率３・２９にとどまったが、球団からは「柳投手は