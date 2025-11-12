ソフトバンクを戦力外となった浜口遥大投手（３０）が１１日、福岡・筑後市のファーム施設を訪れて現役引退を表明した。現役続行を目指していたが、「いろんなことを考えていく中で一つここが区切り」と９年間の現役生活にピリオドを打つことを決断した。浜口は神奈川大から１６年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団した。１年目に１０勝を挙げるなど、通算１３５試合で４４勝４６敗、防御率３・７６。昨年１２月に三森とのトレード