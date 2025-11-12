三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（36）が11日、都内でスキンケアブランド「DISM」の新CM発表会に出席した。自身のスキンケアについて問われると「20代前半の時は日焼けサロンに通っていたので、肌のダメージを自ら浴びに行っていたタイプです」と苦笑い。「その時の影響を感じることもあるが、表舞台に立つ立場としてスキンケアは気をつけている。男性の皆さんにもどんどん格好良くなっていただきたい」とアピールした