2022年のワールドカップを制した現世界王者のアルゼンチンは、今回の国際Aマッチウィークで、アフリカの小国アンゴラと敵地で対戦する。一時は日本や韓国との対戦が取り沙汰されていたが、条件が折り合わなかったようだ。韓国メディア『Xports News』は「アルゼンチンは当初、韓国、日本、中国を含む東アジア諸国と交渉を行っていたが、高額な試合料が原因で交渉は決裂した」と伝えた。また、中国メディア『Titan Sports』は