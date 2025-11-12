2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）が『パンダより恋が苦手な私たち』に決定！「仕事も恋愛も人間関係も、どうしてこんなにうまくいかないことばかりなの？」情報があふれる今の時代。選択肢が増えたことで、“自分にとって本当に大切なもの”を選ぶことが難しくなり、生きづらさを感じる人も多い。そんな現代に、本作が贈るメッセージは――「仕事に恋に人間関係...成功させたいのなら“動物”