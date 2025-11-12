2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）が『パンダより恋が苦手な私たち』に決定！本作が贈るメッセージは――「仕事に恋に人間関係...成功させたいのなら“動物”に学べ！」。現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる。新感覚アカデミック・ラブコメディ！主人公・柴田一葉（しばたいちは）は、ファッション誌の編集者を夢