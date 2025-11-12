ボートレースまるがめのG1「京極賞」は最終日、12Rで優勝戦が行われる。峰竜太が断然の主役。勝てば賞金ランク6位に浮上するかという大一番。初SG制覇の水面でG1・20Vを飾るか。峰が5年ぶりの京極賞Vに王手をかけた。インから逃げるには問題ない仕上がり。「結果を出せば、さらにモチベーションは上がると思います」と言うように、本番が待ち遠しくて仕方ない様子。難なく決める。センターから豪快に攻める吉田が対抗。まる