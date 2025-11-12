福山雅治主演の完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、TBS系にて12月28日21時から放送されることが決まった。松本若菜が真実を追求する看板キャスター役で出演する。【写真】松本若菜が登場！『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』場面写真2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』は、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件