King＆Princeの郄橋海人（26）が11日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後8・00）に出演。旅行先での「予期せぬ出来事」を振り返った。MCの笑福亭鶴瓶から「予期せぬ出来事ってある?」と聞かれた郄橋は「つい最近なんですけど…めっちゃびっくりする出来事があって…」と切り出した。それは「ベトナムのある島に休みもらって旅行しに行った。家族で」と家族旅行での出来事だとした