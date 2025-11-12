ソフトバンクグループの中間決算は、最終的な利益が国内企業の中間決算としては過去最高益となりました。きのう発表した今年4月から9月までの決算で、ソフトバンクグループの最終的な利益は、去年の同じ時期と比べ2.9倍となる2兆9240億円の黒字となりました。「チャットGPT」を開発するアメリカのオープンAIへの出資などAI関連企業への投資が好調で、国内企業の中間決算としては過去最高益です。ソフトバンクグループ後藤芳光